“Yeni dönemde liyakatle yönetip, sorunlara gerçekçi çözümler ortaya koyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Mağusa'da yaşayan belde insanlarıyla buluştu. Buluşmada konuşan Cemil Sarıçizmeli, 6 Aralık tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde neden yeniden aday olduğunu anlatarak, bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinde ciddi kurumsal sıkıntılarla adam kayırmacılığı yapıldığının altını çizen Sarıçizmeli, liyakatten yoksun bir belediye yönetimi oluştuğunu ve bunun bölgenin gelişimi için hayati bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Beldenin mevcut belediye yönetim anlayışıyla geriye dönülmeyecek şekilde zararlara yol açabileceğini anlatan Sarıçizmeli, “Yeni Dönem’de liyakatle yöneteceğiz. Sorunlara gerçekçi çözümleri ortaya koyup hayata geçirmek için ekibimiz ile canla başla çalışacağız” dedi.