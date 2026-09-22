Erhürman, ABD Büyükelçisi John Breslow’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Lefkoşa Büyükelçisi John Breslow’u kabul ederek görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorunu bağlamında güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze yönelik konulardaki görüşlerini Büyükelçi Breslow ile paylaştı. Görüşmede ayrıca güncel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunuldu.