Ekinci: “Bu kötü yönetim kader olamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, hükümete tepki göstererek, “Bu kötü yönetim kaderimiz olamaz” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ekinci, Diyalog TV’de Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu programa katılarak, ülke yönetiminden, ekonomik politikalara, nüfus sayımından kamu yönetimine, eğitimden sağlığa birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun nasıl iyi bir geleceğe hazırlanması gerektiğini konuşacak kişilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Ekinci, “Bu da TDP ile olacak.” dedi.

Ekinci, kamu yönetiminde kaybedilen en temel unsurun güven olduğunu vurgulayarak, iktidara gelmesi halinde TDP’nin önceliğinin liyakat, ortak akıl ve şeffaflık temelinde toplumla siyaset arasındaki güven ilişkisini yeniden kurmak olacağını söyledi.

Oy karşılığında istihdam sözü verildiğini dile getiren Ekinci, "bu yöndeki görüntülerin" ülkedeki yönetim anlayışına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattığını kaydetti.

Ekinci, karma oyun kaldırılması ve iki seçimin aynı gün yapılması başta olmak üzere eğitimde yaşanan sorunlara kadar birçok başlığın temelinde plansızlık olduğunu ileri sürdü; hükümetin ülke geleceğini planlamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Hükümetin seçmenin kendisini göndermeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Ekinci, seçimlere kısa süre kala yeni vaatlerin gündeme getirilmesine de tepki gösterdi.

Ekinci, TDP’nin Hükümet’e gelmesi halinde öncelikli adımlarından birinin nüfus sayımı olacağını çünkü nüfusun bilinmediği bir ülkede sağlıklı kamu politikaları oluşturulamayacağını söyledi.

Beyaz kimlik benzeri bir sistemin de bu çerçevede değerlendirilebileceğini söyleyen Ekinci, vatandaşlığın siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Çalışan hız tespit kameralarının devre dışı bırakıldığını ve yeni sisteme geçiş sürecinde maddi kayıplar oluştuğunu iddia eden Ekinci, bu kaynağın farklı kamu ihtiyaçlarında kullanılabileceğini belirtti.

Ekinci, hükümetin bazı projeleri lansmanlarla duyurduğunu ancak sonuçta somut çıktı ortaya konulamadığını da söyledi.

Veri odaklı siyasete inandığını ve ülkede Teknoloji Bakanlığı kurulması gerektiğini de aktaran Ekinci, kamu hizmetlerinden standart iş süreçlerine kadar dijitalleşmenin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Özel sektörde sendikalaşmanın güçlendirilmesi, sermayede vergi adaletinin sağlanması ve ülkenin denetim kapasitesinin yeniden kurulması gerektiğini de dile getiren Ekinci, toplumun farklı kesimleriyle görüşerek yeni dönem politikalarını hazırladıklarını söyledi.

TDP’nin genel sağlık sigortasını hayata geçirmeyi hedeflediğini belirten Ekinci, vatandaşların ekonomik durumuna bakılmaksızın kaliteli sağlık hizmetine erişebileceği, devlet ve özel sağlık kuruluşlarını da kapsayan bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ekinci, eğitimde de planlamanın yeniden yapılması gerektiğini belirterek, 6 Aralık seçimlerinin toplumun geleceğine ilişkin önemli bir karar noktası olduğunu ifade etti.