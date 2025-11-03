“Kıbrıslı Türklerin dijital görünmezliği kimlik ve hak meselesine dönüştü”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Redif Ekinci, Kıbrıslı Türklerin dijital dünyada yaşadığı görünmezlik sorununa dikkat çekti. Ekinci, bu durumun yalnızca teknik bir eksiklik değil, kimlik, üretim ve dijital eşitlik hakkını etkileyen ciddi bir adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Ekinci, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bugün bir Kıbrıslı Türk’ün uluslararası platformlarda adres girmek istediğinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” seçeneğini bulamadığı, bunun yerine “Türkiye” ya da “Cyprus” seçeneklerinden birini kullanmak zorunda kaldığı belirtti.

“Türkiye” seçildiğinde sistemin TC posta kodu ve il seçimi istediği dile getiren Ekinci, “Cyprus” seçeneğinde ise Rum tarafına ait telefon ve posta kodu sisteminin geçerli olduğunu kaydetti.

Ekinci, “Bu nedenle Kıbrıslı Türkler dijital dünyada ya başkasının kimliğiyle var oluyor ya da hiç var olamıyor” dedi.

“Görünmezliğin günlük hayata etkisi büyük”

Ekinci, dijital görünmezliğin her Kıbrıslı Türk’ün günlük yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, online ödeme sistemlerinin, e-ticaret platformlarının ve uluslararası hizmetlerin çoğuna erişilemediğini ifade etti.

Airbnb, Booking.com gibi sistemlerde adres kaydı yapılamadığını, yazılım geliştiricilerin Apple veya Google hesabı açarken Türkiye üzerinden kayıt yapmak zorunda kaldığını kaydeden Ekinci, Spotify ve Netflix gibi platformlarda IP nedeniyle Türkçe içeriklerin dahi kısıtlanabildiğini söyledi.

Ekinci, “Bu tablo artık teknik bir eksiklik değil, dijital eşitlik ve kimlik hakkı meselesidir” dedi.

“BM üyeliği şart değil”

Ekinci, dijital tanınırlığın Birleşmiş Milletler üyeliğine bağlı olmadığını vurguladı.

Kosova örneğini hatırlatan Ekinci, BM üyesi olmayan bu ülkenin 2008 sonrası kurduğu Dijital Diplomasi Birimi aracılığıyla ISO 3166 ülke kodu (XK) alıp Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi platformlarda tanınır hale geldiğini belirtti.

Ekinci, “Bu model Kıbrıslı Türkler için de uygulanabilir bir yol haritası sunmaktadır” dedi.

TDP’den somut öneri: Dijital Diplomasi ve Tanınırlık Birimi

Ekinci, TDP’nin çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıslı Türklerin dijital dünyada hak ettiği görünürlüğe kavuşması için teknik, diplomatik ve stratejik bir yapı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, özerk ve çok disiplinli bir ‘Dijital Diplomasi ve Tanınırlık Birimi’ kurulmalıdır.”

Ekinci, bu birimin KKTC’nin ISO 3166 ülke kodu başvurusunu yürütmesi, uluslararası teknoloji devleriyle teknik entegrasyon süreçlerini yönetmesi ve dijital karalama kampanyalarına hızlı yanıt verecek bir stratejik iletişim merkezi olarak çalışması gerektiğini kaydetti.

Ekinci, “Bu yapı; siber diplomasi, veri analitiği, kamu diplomasisi ve kriz iletişimini tek çatı altında toplayarak hem dijital görünürlüğü artırmalı hem de toplumun itibarını korumalıdır.” açıklamasında bulundu.

“Dijital görünürlük egemenliğin yeni alanıdır”

Ekinci açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Dijital çağda görünür olmak yalnızca prestij değil; kimliğin, emeğin ve egemenliğin dijital dünyadaki yansımasıdır. Kıbrıslı Türkler üretimini, emeğini ve kültürel varlığını dijital alanda da temsil etmeyi hak ediyor. Kosova örneği bize gösteriyor ki, tanınmadan da tanıtılmak mümkündür, yeter ki vizyon, irade ve dijital diplomasiyle hareket edelim.”