Kıbrıslı Türk dağcı Uzun hayatını kaybetti

Yaşamını Amerika’da sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşıp gündem olan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddialara göre 28 yaşındaki dağcı, kayak yaptığı sırada çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un ölümü ile ilgili duyduğu üzüntüyü şu şekilde ifade etti:

Başımız Sağolsun … Acımız Büyük …Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı BİRKAN UZUN’u Amerika’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

“7 kıta 7 zirve” hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise şu paylaşımı yaptı:

“Dağların zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu olan Birkan'ımızı hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acı ve üzüntüsü içindeyim.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun”

2 hafta önce zirveye çıkmıştı

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 16 Aralık'ta Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanmıştı.

Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan aslen Güzelyurtlu olan Birkan Uzun, 4.892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşmıştı.

28 yaşındaki Uzun, Antarktika kıtasındaki Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanma hedefinin, dünyanın yedi kıtasının her birinin en yüksek dağına tırmanmayı içeren “Yedi Zirveler” projesinin beşinci ayağını oluşturduğunu söylemişti.

Seattle’da özel bir firmada yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun kendi sosyal medya hesabı üzerinden, Vinson Dağı zirvesinden fotoğraf ve video yayımlamıştı.

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