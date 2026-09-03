Kayıp yakınları Cevdet Yılmaz ile görüşmek üzere Lefkoşa’ya götürülüyor

Girne'de yaşanan gemi faciasında kaybolan 19 kişinin yakınları, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmek için minibüsle TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne götürülmek üzere Lefkoşa'ya doğru yola çıktı.

​Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırda yaklaşık 5 gündür haber bekleyen ve bugüne kadar pek çok siyasinin çadırda ziyaret ettiği ailelerin, bu kez görüşme için Lefkoşa'ya götürülmesi dikkat çekti.

​İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un isim isim çağırarak minibüse yönlendirdiği ailelerin toplam sayısı belirtilmedi; ancak Oğuz, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada 19 aileden birer, bazılarından ise ikişer temsilcinin araca alındığını kaydetti.

​Bugün öğle saatlerinde adaya gelen Cevdet Yılmaz'ın, ailelerle yapacağı bu görüşmenin ardından önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ardından da Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirilmişti.