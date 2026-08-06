Bıçaklı saldırı yapan zanlıya 1 gün tutukluluk

Metropol Süpermarket'te Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili tutuklanan M.B.K., mahkemeye çıkarıldı, ilk etapta bir gün tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis, zanlının "Adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma" suçlarından yargılandığını söyledi.

Polis, zanlının Türkiye'de Z.A. ile daha önce birlikte yaşadığı, daha sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde konsomatris olarak çalışan ve kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle Z.A.'yı takip ettiğini aktardı. Zanlının 30 Temmuz'da adaya giriş yaptığını kaydeden polis, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Z.A'yı takip ettiğini ve 3 Ağustos günü Metropol Süpermarket içerisinde genç kadını yaraladığını anlattı.

Z.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da aktaran polis, genç kadının baş, boyun, göğüs ve karın bölgelerinden çok sayıda yara aldığını ve birçok iç organında hasar oluştuğu detayını paylaştı.

Tüm bu detaylar ışığında, mahkeme zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.