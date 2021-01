Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için ne yapılmalı?

Doktor Okan Dağlı, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için doldurulması gereken formu paylaştı.

Dağlı paylaşımında formun bulunduğu bir link paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan ya da güneyde çalışan ve Genel Sağlık Sistemi’ne (GHS-GESY) kayıtlı olmayıp Covid-19 aşı programına dahil edilmek isteyenler ilgili linkten başvuru yapabilirler.”

Buna göre Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Genel Sağlık Sistemi’ne kayıtlı olmayanlar formu doldurarak aşı programına dahil olabilecekler.

Söz konusu form için şu linki tıklayınız

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/vaccines-en

Linki tıkladıktan sonra ise sayfa üzerinde Document for the Registration of Citizens that are not GESY Registered for COVID Vaccination yazılı dosyayı indirerek doldurulacak forma ulaşabilirsiniz.

Formu doldurduktan sonra ise covidvac@moh.gov.cy adresine gönderilmesi gerekmekte.

Doğrudan form için tıklayınız