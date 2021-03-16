Kıbrıs Cumhuriyeti, 50 bin doz Sputnik V aşısı satın alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) verdiği demeçte, Hükümetin yetkili AB yetkilileri tarafından onaylandığında Rus aşısı COVID19, Sputnik V'yi satın almaya karar verdiğini söyledi. Kousios, ayrıca 50 bin dozluk bir miktar olacağını belirtti.

Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan bir açıklamaya göre, şu ana kadar 50 ülkede onaylandı.

En eski tıp dergilerinden Lancet'te yayınlanan bir yayına göre aşının etkinliği % 91,6 olduğu belirtildi.