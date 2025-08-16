Lefkoşa33 °C

Kıb-Tek'in sistemine gizlice giriş yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Polis, Kıb-Tek’in bilişim sistemine gizlice giriş yaptığı iddiasıyla bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) bilişim sistemlerine gizlice giriş yapıldığı, konuyla ilgili 20 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  31 Mayıs ile 2 Ağustos tarihleri arasında, Mağusa’da henüz tespit edilemeyen bir bilişim sistemiyle Kıb-Tek’in bilgisayar ve network uygulamasına gizlice ve hukuka aykırı şekilde girilerek herhangi bir zarar yapılmaksızın çıkıldığı tespit edildi.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada K.T. (E-20) tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

