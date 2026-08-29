Harmancı, Lefkoşa’daki son durumu aktardı: 17 ağaç devrildi, kapanan yol yok, 185 hattı devrede

YENİDÜZEN

Kıbrıs genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış, olumsuzluklara yol açtı...

Başkent Lefkoşa, şiddetl fırtınadan ağır bir darbe almasa da bazı ağaçların devrildiği, iki yolun kapandığı ve bazı araçlarda maddi hasarın yaşandığı tespit edildi.

Yaşananlar üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri teyakkuza geçti. Belediye emekçileriyle birlikte sahada çalışmaları koordine eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sabah saatlerinden itibaren yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e aktardı.

Fırtınanın yol açtığı hasara anında müdahale edildiğini belirten Harmancı, şu ana kadar 17 ağaç devrilmesi ihbarı aldıklarını ve 2 elektrik direğinin söküldüğünü ifade etti.

Yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağaçların oluşturduğu engellerin kaldırıldığını kaydeden Harmancı, fırtına nedeniyle geçici olarak kapanan iki yolun hızla yeniden trafiğe açıldığını ve şu an itibarıyla kentte kapalı yol bulunmadığını vurguladı.

"Zabıta ve temizlik ekipleri sahada, 185 hattı devrede"

Tüm birimlerin sahada aktif mücadele verdiğini dile getiren Harmancı, ızgara temizliklerinin aralıksız sürdüğünü ve zabıta ekiplerinin kontrollerini aralıksız gerçekleştirdiğini belirtti.

Vatandaşların bildirimlerinin önemine dikkat çeken Harmancı, şu uyarılarda ve çağrıda bulundu:

"185 ihbar hattımızdan gelen talepleri sıraya koyup anında müdahale ediyoruz. Hat zaman zaman yoğunlaşabiliyor, yurttaşlarımızdan 185'i aramakta ısrarcı olmalarını rica ediyoruz. Fırtına çok ciddi boyutlarda; Güzelyurt bölgesi başta olmak üzere afetten etkilenen tüm bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güney ile de sürekli irtibat halindeyiz. Yurttaşlarımızın panik yapmadan, mümkün olduğunca evlerinden çıkmayarak ve araçlarını ağaç altlarına park etmeyerek saat 17.30’a kadar tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz."

"Altyapı yatırımları meyvesini veriyor"

Lefkoşa’da altyapıya yapılan yatırımların bu süreçte olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Harmancı, "Şu ana kadar yapılan yatırımlar meyvesini vermiş görünüyor, her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Güneyden gelen dere ve Gönyeli Barajı taşmadığı sürece kentte büyük bir olumsuzluk beklemiyoruz" dedi.