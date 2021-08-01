"Kendiniz, ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı için aşı olun"

Sağlık Bakanı Dr. Ünal Üstel, Covid-19 mücadelesinde kurallara uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak, gençlere aşı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Üstel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı merkezleri, anlaşmalı özel laboratuvarlar ve PCR merkezleri listesini de açıklayarak, gelinen son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üstel'in açıklamaları şöyle;

"İnsanoğlu için dünyada en değerli şeyin, en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bilmemize karşın covid-19 salgını bizlere bir kez daha bunu hatırlatmıştır.

Birçok ülke salgının acımasızlığı karşısında çaresizlik yaşarken elbette KKTC olarak bizler de bu küresel mücadelede önemli bir savaş verdik, vermekteyiz.

Kısıtlı imkanlarımızla iyi bir mücadele verdiğimizi, uluslararası kabul gören oranlar dikkate alındığında birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğumuz da açıkça görülmektedir.

Bu noktada hemen belirtmeliyim ki, Kıbrıs Türk halkının her zaman her koşulda yanında olan Anavatan Türkiye salgınla mücadelemizde hep yanımızdaydı, yanımızdadır.

Son günlerde halkımızın özellikle gençlerimizin kurallara karşı duyarlılığını göz ardı etmesi ile vaka sayılarında artış görülmektedir ancak yoğunlaştırılmış aşı, PCR ve antijen test programları ile bulaşın hızı, mutlaka kesilecek halkımızın pandemi kurallarına uyumuyla da istenilen sonuca ulaşacağız.

Özellikle gençlerimizin bu hassas dönemde çağrılarımıza uymaları, kurallara dikkat ederek sosyal yaşantılarını sürdürmeleri, salgına karşı verdiğimiz mücadelede en önemlisi aşı olmaları toplumun sağlığını korumak için elimizi güçlendirecektir.

Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum kendiniz, aileniz ve sevdiklerinizin sağlığı için, sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun mesai içinde verdiği mücadeleye destek olunuz ve mutlaka aşı yaptırınız.

Sağlık Bakanlığı olarak aşı kampanyalarımızı yeni önlemlerle ve gönüllü sağlıkçılarımızla güçlendirerek, aşı ve tedbirlerle yaşamımızı virüs merkezli şekillendireceğiz.

Bizler bu kavgayı bir kez daha kapanmadan, ekonomiyi daha fazla zora sokmadan kazanacağız.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini, birlikte aşacağız. Kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, temizlik maske ve mesafe ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Tek amacı halkımıza hizmet olan sağlık çalışanlarımıza güvenli hizmet vereceği, insanımızın güvenli hizmet alacağı ortamlar oluşturmak en öncelikli hedefimiz olmuştur olmaya devam edecektir. Temaslı takip ekibinde aldığımız tedbirler, anlaşmalı olduğumuz aşı merkezleri, özel laboratuvarlar ve PCR merkezlerimizle salgının el birliği ile üstesinden geleceğiz. "

Üstel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı merkezleri, anlaşmalı özel laboratuvarlar ve PCR merkezlerinin çalışma saatleri ve irtibat numaralarının olduğu listeyi de açıkladı. İlgili dosya ekte yer almaktadır.

LEFKOŞA

Elite Hospital Tı bbi Tahlil Lab. (TEL: 0392 4443548) M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 548 859 43 31)

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar (•90 (392) 444 67 25)

Biogram Lab. (TEL:03922233876)

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392 225 55 70)

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.(TEL: +90 542 850 71 11) Eko Lab. ( Etik) Tıbbi Tahlil Lab. (TEL: *90 392 223 46 94) Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 533 f›60 91 54)

Kol an Britsh Hospital (TEL: -90 392 680 50 80)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvar ı (TEL: 03922252296 ) Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392 223 88 12)

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 22893950 )

Nis Tıp Merkezi (TEL: +90 392 223 70 71 )

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: •90 392 227 61 04)

Simya Lab. (TEL: *90 392 223 32 82)

Tandoğdu Sağlık Ltd. (Özel Başkent Hastanesi ) TEL: 0392 223 öfi 95

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 f›5 49)

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 0542 8523392)

Vedat Özünlü Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 51 70)

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 90 392 223 74 12)

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TFL: 227 75 10)

MAĞUSA

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

(TEL: 0392366339)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:05338464444)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 3669800 j

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 03923665085) Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi) (TEL:039244 1133)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tah1i1 Lab.) (TEL : 3651 1 54)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:0392365 1032) Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 05338420522)

İSKELE

İskele Tıp Merkezi (TEL:0392 3713900)