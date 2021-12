“Yoğunluk var ama satın alınan et miktarı daha az”

Yeni yıl akşamına sayılı saatler kaldı, bazı kasaplarda yoğunluk başladı. YENİDÜZEN’e konuşan kasaplar, “Hareketlilik var ama insanlarımızın alım gücü sıfırlandı. Bu yüzden o gün tencerede pişecek kadar et alınıyor. Geçen yıla göre yüzde 30-40 civarında bir düşüş var” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI – Lüsen IŞIK

Yeni yıl akşamına sayılı saatler kaldı, kasaplarda yoğunluk son günlerde arttı. Bazı kasaplar canlı et alımına geçtiğimiz hafta yapılan yüzde 30 zam sonrası sattığı ete zam uygularken, kimi kasaplar da fiyat değişikliğine gitmeyerek kendi kazancından kesmek durumunda kaldı.

Yılbaşı akşamına yönelik et satışlarının başladığını söyleyen kasaplar, önümüzdeki 2 gün işlerinin yoğun geçeceğini belirtti, ancak bu yoğunluğun geçici olduğunu dile getirdi.

Kasaplar, son dönemde yaşanan ekonomik daralmayla birlikte vatandaşların alım gücünün sıfırlandığını bu yüzden de geçtiğimiz yıllara göre et alımının miktar anlamında daha az olduğunun altını çizdi.

Kasaplar ne dedi?

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak:

“Kasaplarda hareketlilik olacak ama geçen yıla göre talep daha düşük”

“Et satışı var evet ama geçen yıla göre yüzde 30-40 düşüş olduğunu söyleyebiliriz”

“Yılbaşı akşamının yaklaşmasından dolayı kısmi bir hareketlilik var, mezbahada kesimler gayet güzel. Ancak bu hareketlilik şu ana kadar satışlara yansımadı. Ümidimiz bu durumun satışlara yansımasıdır. Ekonomik daralmadan dolayı bu yıl insanlarımız genel anlamda yılbaşını evde karşılayacak. Evlerde mangallar yanacak. Mangalın da vazgeçilmezi de et… Son günlerde bir hareketlilik bekliyoruz. Son zamlar ete yansımadı. Et fiyatlarına yüzde 10 zam yapmak zorunda kaldık. Et satışı var evet ama geçen yıla göre yüzde 30-40 düşüş olduğunu söyleyebiliriz.”

Azmi Erkasap (Azmi Kasap):

“Hareketlilik var ama daha az et alınıyor”

“İnsanlarımız et alamaya geliyor ama eskiye nazaran daha az et alıyorlar. Şu anda müşterilerimizin büyük bir bölümü böyle...”

“Fiyatlar yükseldi, buna rağmen bizde hareketlilik söz konusu. Evet, insanlarımız et alamaya geliyor ama eskiye nazaran daha az et satın alıyor. Şu anda müşterilerimizin büyük bir bölümü böyle. Sadece yılbaşı akşamına yönelik, kendisi ve ailesine yetecek kadar etini alıyor. Bunun da en büyük sebebi hepimizin de bildiği gibi son dönemde yaşadığımız ekonomik daralma.”

Mehmet Kermeoğlu (Kermeoğlu Et Pazarı):

“İnsanlar yine et alacak ama bu yıl daha az et alacak”

“İnsanlarımızın alım gücü düştü ve et alamıyor. Evet, yılbaşı akşamı için insanlar et alıyor. Yine alacak ama geçen yıl daha fazla et ve çeşit alırken, bu yıl daha az alabiliyor”

“Kamu görevlilerine ödeme olacağı zaman yılbaşı öncesi bizim işlerimizde de hareketlik olacak. Ama bu geçici bir hareketlenmedir. Pahalılık nedeniyle insanlarımız lüksünden kesmek durumunda kalıyor. Açıkçası çok zor günler yaşıyoruz. Hayvancılarımız da haklı, üretim dövize endeksli olduğu için canlı hayvan fiyatı arttı. O yüzden ben sadece 10 TL civarında artış yapmak durumunda kaldım. Geriye kalanı kendi kârımdan kesiyorum çünkü insanlarımızın alım gücü düştü ve et alamıyor. Evet, yılbaşı akşamı insanlar et alıyor, alacak. Yine alacak ama geçen yıl daha fazla et ve et çeşidi alırken, bu yıl daha az alabilir. Geçen yıldan bu yana insanlarımızın alım gücü daha da düştü.”

Caner Dağaşaner (Caner Kasap):

“İnsanlarımız yılbaşı akşamına cebindeki para yettiği kadar etini alabilecek”

“Satış olacağı yönünde beklentimiz vardır ama şunu unutmamak lazım ki insanlarımızın alım gücü sıfırlandı”

“Piyasadaki zamlara göre et zamlanmadı. Et şu anda eski fiyatındadır ve bu fiyatlar da insanlarımıza cazip geldiği için et satışı olacaktır. İnsanlarımızın alım gücü sıfırlandı. Bu yüzden yılbaşı akşamı için cebindeki para yettiği kadar etini alabilecek. Yurttaşlar artık restoranda ya da otelde yılbaşı kutlamaya yönelmiyor. Bu alternatif de pek kalmadı ve insanımız o gece her şekilde mangalını yakacak. O yüzden bizde bir hareketlilik olacak ama bu da geçici bir hareketlilik olacak.”

Orhan Arslan:

“Gelen müşterimiz o gün tencerede pişecek kadar et alıyor”

“Müşterimiz sadece o günkü tencerede pişecek olan etini alabiliyor. Yılbaşı akşamı için yapılan alış veriş de böyle”

“Yılbaşı akşamı öncesinde olmamız nedeniyle şu anda bir yoğunluk içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlere kadar işlerimiz çok durgundu. Keşke bu sadece bir gece özel değil de işlerimiz her zaman iyiye gitse. Ama ne yazık ki insanlarımızın alım gücü sıfırlandı. Bu nedenle gelen müşterimiz sadece o günkü tencerede pişecek kadar et alabiliyor. Yılbaşı akşamı için yapılan alış veriş de böyle. Gelip o gece yetecek kadar alıp gidiyor insanlarımız. Çok kötü günler yaşıyoruz.”

Emin Karaboğa (Hamdi Bey Kasap):

“Hareketlilik olacak, ama et miktarına talep daha az”

“Son günler ve saatlerde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum ama miktar olarak ete talep az olacak”

“Satışlarımız şu anda rutin seyrinde gidiyor. Bizde açıkçası şu ana kadar bir yılbaşı havası daha olmadı. Bizim işlerimiz geçen yıl da son iki gün içerisinde olmuştu. Ben yine son günler, son saatlerde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum ama miktar olarak ete talep az olacak. Çünkü insanlarımız da alım gücü denen bir şey kalmadı. Canlı hayvan alımı zamlandığı için biz de zam yapmak durumunda kaldık. Önümüzü görememek çok kötü bir durum. Yarın ne olacağını bilmiyoruz.”