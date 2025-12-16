Kan örneğinde kokain ve hintkeneviri tespit edildi

Değirmenlik-Haspolat ana yolunda meydana gelen kazada, uyuşturucu test cihazıyla tükürük örneği alınarak yapılan testte uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece teminatla serbest kalan sürücü O.K, kan örneği analizinin sonuçlanmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kan örneğinde kokain ve hintkeneviri tespit edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Polis, olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı adına Savcı ve zanlı avukatı hazır bulundu.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren tahkikat memuru Derviş Sadeli, zanlının 5 Aralık’ta meydana gelen ve ağır yaralanmayla neticelenen trafik kazası sonrası şüpheli hareketler sergilediğini kaydetti.

Sadeli, polis ekipleri tarafından zanlıdan alınan tükürük örneği ile kendisine uyuşturucu madde testi yapıldığını aktardı.

Uyuşturucu madde tespit cihazı ile yapılan test sonucunda, zanlının tükürük örneğinde hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini aktaran Sadeli, aynı gün kendi rızasıyla zanlıdan kan örneği alınarak ileri inceleme için Devlet Laborotuvarı’na gönderildiğini belirtti.

Sadeli, zanlının meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturma gereği yedi gün poliste tutuklu kaldığını kaydetti.

Zanlının 12 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını dile getiren Sadeli; Devlet Laboratuvarı’na gönderilen analiz sonuçlarının temininin uzun sürmesi, zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmının tamamlanması, kişinin hak ve özgürlüklerini boş yere engellememek amacıyla zanlının işlemiş olduğu trafik suçlarından dolayı teminata bağlandığını ifade etti.

Zanlının kan örneği analizinin dün sonuçlandığını belirten Sadeli, analiz sonucunda zanlının kan örneğinde kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini aktardı.

Sadeli, sonuçların çıkmasının ardından zanlıya kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf ile yine uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanma suçlarından ayrı dava getirildiğini dile getirdi.

“Uyuşturucu madde tespit cihazının doğruluğu ve güvenirliği kanıtlandı”

Ülkede uyuşturucu suçlarının her geçen gün artığını belirten Sadeli, polis teşkilatı tarafından alınan önlemlerin de arttığını ifade etti.

Sadeli, meseleyle ilgili olarak kullanılan yeni uyuşturucu madde tespit cihazının doğruluğu ve güvenirliğinin kanıtlandığına vurgu yaptı.

“Zanlının uyuşturucu madde tesiri altında yapmış olduğu kazada hem kendi hem de etrafındakilere daha ciddi zarar getirebilmesi mümkündü..” diyen Sadeli, kaza esnasında zanlının aracında yolcu olarak bulunan ve yaralan 25 yaşındaki şahsın ayağa kalkamaz halde, uzun süre yatağa bağlı kalacağının da tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının yürütülen soruşturmada tahkikata etki etme olasılığının olmadığını, kanında tespit edilen uyuşturucunun ne şekilde, nasıl, nereden temin edildiği yönünde de soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Sadeli, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi de, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, seyahat ve kimlik belgelerine el konulmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Uygulama 22 Kasım’da devreye alındı

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü, 22 Kasım’da trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla yeni denetim uygulamasını devreye aldı. Şüpheli sürücülere yapılan alkol testinin ardından gerek görülürse uyuşturucu tespit kiti de uygulanıyor.

Test kitinde pozitif sonuç çıkması durumunda sürücüler, biyolojik örnek alınması için hastaneye yönlendirilecek. Numunelerin laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra sonuçlar doğrulanacak ve sürücüler hakkında dosya hazırlanarak mahkemeye sevk edilecek.

Haber: Mehmet Kara (Tak)