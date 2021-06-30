'Kalp ve Damar Cerrahi' için top Maliye'de

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin hastanede çıkan yangında zarar gören ve yenilenmesi için çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu.

Üstel, yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayarak, yeni bölümün devreye girmesiyle Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’ne bir ameliyathane daha ekleneceğini ve iki ameliyathaneye sahip olunacağını kaydetti.

Kalp ve Damar Cerrahi Servisi doktorlarının proje hakkında bilgi verdiği Üstel’e, Başhekim Dr. Adil Özyılkan da eşlik etti.

İncelemelerin ardından Sağlık Bakanı Üstel ve Başhekim Özyılkan basına açıklamalarda bulundu.

Özyılkan: “Hastalara daha iyi hizmet verilecek”

Başhekim Özyılkan yaptığı açıklamada, yangın sonrası kullanıma açılamayan, kendileri için olmazsa olmaz olan Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin daha güçlü olması için açılması gereken ilgili bölümü gezdiklerini belirtti.

Hastanenin yangın sonrası hızlı bir şekilde kendini yenilediğini ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bugünlere kadar gelindiğini dile getiren Özyılkan, projenin, kalp birimini daha hızlı, daha donanımlı, yoğun bakım hastalarına daha iyi hizmet verecek noktaya taşıyacağını kaydetti. Özyılkan, çalışmaların tamamlanarak, bölümün bir an önce açılmasını diledi.

Üstel: “Kalp Damar Cerrahisinin beyni olacak”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, uzun zamandır hastanede eksikliği devam eden, bundan yaklaşık 1 buçuk sene önce yanan bölümü yerinde ziyaret etme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra yenileme çalışmaları hızlandırmak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Üstel, planlamayı yaparak, birkaç gün önce Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini kaydetti. Yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayan Bakan Üstel, dünyada artan kalp hastalıklarının ülkede de aynı seyirde devam ettiğine dikkat çekti.