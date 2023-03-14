“Kalbimiz Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan dostluğundan yanadır”

Cenk Mutluyakalı – Strazburg



Avrupa Parlamentosu’nda gözler Türkiye’deki seçimlere çevrildi. Kıbrıs barışı için de Türkiye’nin yüzünü Avrupa’ya döneceği yeni bir dönem umut ediliyor.



Avrupa Komisyonu 20 Mart’ta Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için “Uluslararası Bağışçılar Konferansı” düzenleyecek. Bu etkinlik Avrupa Birliği ve Türkiye açısından yeni bir yakınlaşma sürecinin de başlangıcı olabilir.



Kıbrıslı Avrupa Parlamenteri Yorgos K. Yeorgiu, “Deprem diplomasisi geçmişte Türkiye ile Yunanistan’ı yakınlaştırmıştı” diyor ve ekliyor: “O dönem depremle birlikte başlayan yakınlaşma ve dayanışma, hem Türkiye hem de Kıbrıs’a yansımıştı. Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunu açmıştı. Kıbrıs çözümü için Annan Planı doğmuştu. Birleşik Kıbrıs için ortak bir irade doğmuştu. Şimdi yeniden böylesi bir süreç mümkün olabilir.”



Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binasında, Kıbrıslı parlamenter Yorgos K. Yeorgiu ile son gelişmeleri değerlendiriyoruz.



AP milletvekili Yorgos Yeorgiu, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması yönünde umudunu koruyor.



“Birleşmiş Milletler adadaki temaslarını yoğunlaştırdı. Teknik komiteler yeniden çalışmalarına başlayacak. Depremden sonra yeni ve olumlu bir atmosferin geliştiğine inanıyorum. Elbette, eski lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk evlatlarımızın kaybı sonrasında üç günlük resmi yas teklifini reddetmesi üzücü oldu. AKEL’in bu talebi resmi karşılık bulmasa da ortak acımızı hep birlikte hissettik, ülkemiz ortak yas yaşadı. Yeni başkan Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta çok daha etkin bir rol oynamasını istiyor. Bunu önemsiyoruz. Avrupa Birliği’nden yeni ve üst düzey bir temsilci talep etti. Bu belki çok kolay değil. Yine de müzakerelerin ilerlemesi için Avrupa Birliği’nin etkin bir rolü olabilir. Avrupa Birliği özellikle de Türkiye’ye yönelik yeni bir motivasyon sağlayabilir.”



“Çözüm isteğini göster”



Kıbrıslı Rum yeni lider Nikos Hristodulidis’ten beklentileri soruyorum.

“Kıbrıs çözümüne dair olumlu bir imajı yoktu” diyor AP milletvekili Yorgos Yeorgiu ve ekliyor:



.

“Şimdi çözüm isteğini somut olarak göstermesi ve hakkındaki olumsuz imajı silmesi gerekiyor. Bunun için öncellikle Guterres Çerçevesi’ni kabul etmelidir. Siyasi eşitlik önemli... Ayrıca enerji kaynaklarının hem Türkiye hem de Kıbrıslı Türklerin yararına kullanılması için uluslararası hukuk çerçevesinde bir yaklaşım sergilemesi şart... Bu yönde atılacak adımlar yeniden federal çözüm yolunda müzakerelerin yolunu açar. Böylelikle iki devlet iddiasıyla ortaya çıkan ayrılıkçı yaklaşımlar da geride kalır.”



“Kıbrıslı Türkleri destekleyecek yeni fonlar açılmalı”



Kıbrıslı Türklerin hem Avrupa Birliği’ne uyum, hem de altyapı ve ekonomik gelişimi anlamında daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu konuşuyoruz.



“Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yönelik yeni fonlar açmasını destekliyoruz” diyor, AP milletvekili Yorgos Yeorgiu...



Şunları söylüyor:

“Kıbrıslı Türklerin her anlamda Türkiye’ye bağımlı yaşaması farklı sorunları ortaya çıkardı, bunu gördük, yaşadık. Kıbrıslı Türkler, Avrupa Birliği üzerinden dünyaya açılmalı... Biz, Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik fonları destekliyoruz. Özellikle altyapının geliştirilmesi, yakınlaşma çabaları ve Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesinin artması çözüme de yardımcı olacaktır. İki toplumun yakınlaşması ve ortak projeler için Avrupa Birliği daha fazla destek olmalıdır. Elbette bunlar yaşanırken ayrı devleti meşrulaştırıcı söylem ya da eylemlerden de kaçınmak gerekir.”





“Karma evlilikler: İnsan hakları ve hukuk.”



“Karma Evlilikler” meselesini gündeme getiriyoruz, Kıbrıslı anne ya da babadan doğan çocuklar Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alamıyor.

“Bu son derece insani ve hassas bir mesele” diyor, AP milletvekili Yorgos Yeorgiu, ortada bir sorun olduğunu kabul ediyor.

“Zor bir konu” diye de ekliyor.

“Hem insan hakları hem de Kıbrıs yasalarına saygı temelinde bu soruna çözüm bulunmalıdır, üzerinde hassasiyetle çalışılması gerekiyor.”



Türkiye seçimleri: Atatürk, Venizelos



Kıbrıslı Avrupa Parlamenteri Yorgos K. Yeorgiu’ya Türkiye seçimlerini de soruyoruz.



“Türkiye halkı kararını verecek. Özgürlükler, demokrasi ve insan hakları gibi başlıklarda Türkiye’de ciddi sorunlar olduğu biliniyor. Avrupa Birliği’nden de uzaklaşan bir Türkiye var. Yeni adaylardan da henüz Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs politikaları hakkında net bir görüş duymadık. İyimser olmak istiyorum. Seçilecek kişi Türkiye halkını seviyorsa Türkiye’nin yüzünü Avrupa’ya çevirmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü de böyle gelecek. Kıbrıs yeniden birleşecek ve o zaman Türkiye bölgede büyük bir oyuncu olacak. Hem siyaset hem enerji alanında... Kalbimiz Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan dostluğundan yanadır... Bu hepimizin yararınadır. Bir yandan Kemal Atatürk... Bir yanda da Venizolos olmalı... Bu kültüre ihtiyaç var...”