Kaçak yaşadıkları ortaya çıktı, ihraç edilecekler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nin düzenlediği operasyonda tespit edilen N.N.I. ile bir soruşturma kapsamında Adli Şube’ye çağrılan Ö.A.’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarılırken, polis her ikisi için de ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak kalma suçundan tutuklanan Ö.A. ile N.N.I. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Ali Yeşildal, 7 Ağustos 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda tespit edilen N.N.I.’nın mesele ile bağlantısının olmadığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde ise 20.04.2023 tarihinden itibaren 830 gündür yetkili makamdan izinsiz ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte bir soruşturma için Lefkoşa Adli Şubeye çağrılan zanlı Ö.A.’nın da yapılan muhaceret kontrolünde 31.03.2024 tarihinden itibaren toplamda 494 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.