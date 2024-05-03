John Malkovich, 15-16 Mayıs’ta Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne alacak

Bu yıl 29 Nisan ile 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve dünyaca ünlü 5 tiyatro grubunun gösterileri yanı sıra tiyatro ile bağlantılı film gösterimleri, tartışmalar, atölyeler ve partilerin de yer alacağı Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali,"The Infamous Ramires Hoffman" yapımıyla dünyaca ünlü oyuncu John Malkovich’i de ağırlayacak. Uluslararası arenanın sevilen piyanistlerinden Anastasya Terenkova ile birlikte 15 ve 16 Mayıs’ta Limasol'daki Pattiheio Tiyatrosu'nda sahne alacak John Malkovich müzisyen-oyuncu ikilisinin birlikte kotardığı ABD-Fransa üretimi "The Infamous Ramires Hoffman" yapımıyla Şilili yazar Roberto Bolaño'nun romanından uyarlanan gösteriyi sunacak.



Müzikal gösteri Bolaño'nun "Amerika'daki Nazi Edebiyatı" kitabının son bölümünü ele alıyor

Tek kişilik müzikal bir gösteri olan "The Infamous Ramires Hoffman", Bolaño'nun "Amerika'daki Nazi Edebiyatı" kitabının son bölümünü ele alıyor. Hikâye, işkence ve cinayeti meşrulaştıran bir propaganda kampanyasına öncülük etmek için Şili'deki 1973 darbesini kullanan kurgusal yazar Ramirez Hoffman'ın etrafında dönüyor.



Müzikle metnin iç içe geçtiği harika bir gösteri sizleri bekliyor

Yönetmen John Malkovich, Ramirez Hoffman'ın başrolünü üstleniyor ve ona kemancı Alissa Margulis, bandoneoncu Per Arne Glorvigen ve piyanist Anastasya Terenkova eşlik ediyor. Yapımda Astor Piazzolla, Alfred Schnittke, Leonid Desyatnikov, Antonio Vivaldi, Giovanni Sollima, Alberto Iglesias ve diğer ünlü bestecilerin besteleri yer alıyor. Malkovich ve Terenkova, gelenekselden çağdaş yorumlara uzanan, büyüleyici hikâye anlatımını tangonun çağrıştırıcı melodileriyle kusursuz bir şekilde iç içe geçiren bir teatral deneyimi ustaca yaratıyorlar.

Malkovich yapımla ilgili, "The Infamous Ramirez Hoffman, estetik ve ahlakın kesişimini araştırıyor ve her şeyden önce sanatın değerini vurguluyor. Bolaño'nun anlatısı, Ramirez Hoffman'ın öyküsünün merkezde yer aldığı, Nazilerin kurgusal anlatımlarına ışık tutuyor" ifadelerini kullandı.

Terenkova proje ile ilgili, "Bu çaba, müzik ve metnin sinerjisi yoluyla bilinci aşan bir anlatı örerek insan doğasının esrarengiz alanına giriyor. Müzik, duyguları uyandırma ve iç gözlemi tetikleme konusunda benzersiz bir güce sahiptir" dedi.

Festival ile ilgili biletler https://citf.cy/festival-ticket adresinden temin edilebilir.