İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 540'a yükseldi

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 10 artarak, 74 bin 540'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 kişinin cenazesinin getirildiği ve 62 kişinin yaralandığı belirtildi.

Daha önce yaralanan bir kişinin de kurtarılamadığı ve bir kişinin cenazesinin de enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1547'ye, yaralananların sayısının 5 bin 559'a yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 842 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 540'a, yaralı sayısının ise 175 bin 678'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumunun 10 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 42 kişinin daha toplam can kaybı sayısına eklendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.