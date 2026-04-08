İşte hükümetin HP tasarısı

Serap KARAMAN

UBP-YDP-DP Hükümeti’nin hayat pahalılığına ilişkin düzenlemesine eklenen geçici maddeyle maaşlara 75 bin TL sınırı getiriliyor, bu sınırın üzerindeki artışların bir kısmı kesilecek ve kesinti tutarları 2027 yılına ertelenecek.

Yeni düzenleme, ilk 6 aylık dönem için uygulanacak hayat pahalılığı ödeneğinin nasıl yansıtılacağını da belirliyor. Normal şartlarda hayat pahalılığı otomatik olarak maaşlara eklendiği için, yeni düzenlemeyle HP’nin verilmesi kesinti yöntemiyle yeniden düzenlenecek.

75 bin TL’nin altında kesinti yapılmayacak olması, bu kesimde hayat pahalılığı artışının aynen maaşlara yansıtılacağı anlamına geliyor. Hazırlanan “Geçici Madde 23”e göre, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ait hayat pahalılığı ödeneğinin konsolide edilmesi sonucunda, aylık net maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşı toplamı 75 bin TL ve altında kalan kişilerden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Bu kişiler maaş ve ödemelerini aynen almaya devam edecek. Düzenlemeye göre 75 bin TL’nin üzerinde geliri olan kişilerde ise net maaşa yansıyan artışın yüzde 50’sini aşmayacak şekilde kesinti yapılacak.

Ancak bu kesinti sonrasında toplam maaşın 75 bin TL’nin altına düşmesi halinde ödeme 75 bin TL olarak yapılacak. Geçici maddede ayrıca, Temmuz 2026 ile Aralık 2026 aylarını kapsayan kesinti tutarlarının 2027 yılı Ocak ayı içerisinde ödeneceği de yer aldı. Söz konusu değişiklik maddesinin yasaya eklenerek Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.