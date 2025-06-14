İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim insanı daha hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.