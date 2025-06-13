İsrail, İran'ın nükleer tesislerini ve karargahlarını hedef aldı

İsrail İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze tesisleri ve askeri karargahlarının vurulduğunu açıkladı ve bunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini önleme amaçlı bir operasyonun ilk parçası olduğu uyarısında bulundu.

İran medyası ve görgü tanıkları, Natanz'daki ana uranyım zenginleştirme tesisinde patlamalar duyulduğunu bildirirken, İsrail taragı Tahran'ın misilleme amaçlı olası füze ve SİHA saldırıları karşısında olağanüstü hal ilan etti.

İran devlet medyası saldırıda Genelkurmaş Başkanı Muhammed Baghei ve Devrim Muhafızları'nın en rütbeli Komutanı Hüseyin Salami'nin öldüğünü duyurdu.

İran medyası saldırılarda ayrıca, eski İran Atom Enerjisi Başkanı Abbasi ve İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehranchi'nin Tahran'daki saldırıda öldüğünü bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceden kaydedilmiş görüntülü mesajında "İsrail tarihinde dönüm noktası olan bir andayız. İsrail birkaç dakika önce Yükselen Aslan Operasyonunu başlattı. İran'ın İsrail'in varoluşuna yönelik tehdidini geri çevirme amaçlı hedefli bir askeri operasyon. Bu operasyon tehdidin ortadan kaldırılması ne kadar sürecekse, o kadar devam edecek" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de yazılı açıklamada İsrail'in "şeytani ve kanlı ellerini İran'a yönelik bir suçta kullandığını ve "kendisinin de acı bir kader yaşayacağını" belirtti.

Bir İsrail Askeri Sözcüsü İsrail'in İran'ın orta kesimlerinde bulunan Natanz'aki nükleer tesis dahil "onlarca" hedefe saldırdığını bildirdi. Yetkili İran'ın günler içinde 15 nükleer bomba yapmaya yetecek materyali bulunduğunu savundu.

ABD, saldırıda herhangi bir rol oynamadığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan sonraki ilk açıklamasında, İsrail'in planlarından önceden haberi olduğunu, ancak ABD Ordusu'nun herhangi bir rol oynamadığını söyledi.

ABD Başkanı, İran yönetiminin müzakerelere devam edeceğini umduğunu tekrarladı. Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un 15 Haziran'da Maskat kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyordu.

Fox News'a konuşan Trump "İran nükleer bombaya sahip olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" dedi.

Trump yarıca "Lider kadrosundaki bazı kişiler geri gelmeyecek" diyerek, İran'da çeşitli İranlı iranların öldüğünü teyit etti. ABD Başkanı, saldırıdan önce Orta Doğu'daki önemli bir müttefikin bilgilendirildiğini söyledi ancak bu ülkenin hangisi olduğunu açıklamadı.

Axios dergisi ise üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak yoğun hava saldırıları dışında İsrail istihbaratı Mossad'ın İran içine çeşitli gizli sabotaj operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırıların İran'ın stratejik füzeleri ve hava savunma kabiliyetlerini hedef aldığı kaydedildi.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz "İsrail devletinin İran'a karşı önleyici saldırısından sonra, kısa süre içinde İsrail devleti ve sivillere karşı bir füze ve SİHA saldırısı bekleniyor" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de onbinlerce askerin göreve çağrıldığını ve sınır bölgelerinde hazır tutulduğunu belirtti.

Zamir "Öncekilere hiç benzemeyen tarihi bir operasyondayız. Bu, bizi yok etmeye niyetli bir düşmana karşı varoluşsal bir tehdidi önlemek için kritik bir operasyon" dedi.

Beyaz Saray Yönetimi Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacağını belirtti.