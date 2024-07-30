İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'nin NATO'dan ihracını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında, Türkiye'nin kınanması ve İttifak'tan (NATO) ihraç edilmesi çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, (İsrailli) diplomatlara tüm NATO üyeleriyle acilen irtibata geçmeleri için talimat verdi" denildi.

Bakanlık açıklamasında Katz'ın "İsrail'e yönelik terör saldırılarını gerçekleştiren Hamas'ın karargâhına ev sahipliği yapan Türkiye; Hamas, Hizbullah ve Yemenli Husilerle birlikte İran'ın şer ekseninin bir üyesi oldu" ifadelerine de yer verildi.

Erdoğan önceki gün AKP Rize İl Teşkilatı toplantısı sırasında İsrail'e yönelik olarak "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" demişti.

Saddam benzetmesi

Katz, Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasından sonra da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor. Orada (Irak) ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, 1952'den beri NATO üyesi. İsrail ise İttifak'ta yer almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'daki NATO Liderler Zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İttifak ile ortak çalışmalara katılmasını Türkiye'nin veto edeceğini söylemişti.

Türkiye-İsrail ilişkileri Gazze'deki son savaştan önce hızlı bir normalleşme dönemindeydi. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022'deki Ankara ziyaretinden sonra Eylül 2023'te New York'ta görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Türkiye'ye davet etmiş, kendisinin de İsrail'i ziyaret edeceğini açıklamıştı. Ancak İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınından sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerildi.