İsrail basınına göre ABD, "karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacakları" mesajını İran'a iletti

İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saraydan üst düzey bir yetkili, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız." dedi.

Yetkili, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran'a da iletildi." ifadelerini kullandı.