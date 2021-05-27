İş insanı Tekin Arhun ve Polis Subayı Ali Savaş Altan gözaltında!

Aralarında iş insanı Tekin Arhun, bir dönem Lefkoşa Polis Adli Şube Amirliği görevini yürüten Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan'ın da bulunduğu 4 kişinin bir 'ses kaydı' meselesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis Başmüfettişlerinden Ali Savaş Altan bir süredir “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet alma, Resmi evrak sahteleme ve resmi evrakı tedavüle sürme suçlamalarıyla mahkemelik olmuştu.

4 şahsın gün içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Davayla bağlantılı olarak Tekin Arhun ve Ali Savaş Altan ile birlikte Nurettin Arapsoy ve İsmail Karaböcek de poliste tutuluyor.