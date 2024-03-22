“Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının olmayacağı bir gelecek için”

Aşırı Sağa, Faşizme ve Irkçılığa Karşı İttifak tarafından ‘21 Mart Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü’ nedeniyle Lefkoşa'da gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı etkinliğe katılan yüzlerce gösterici seslerini aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son verilmesi için dünya çapında protesto gösterileri yapan milyonlarca insanla birleştirdi. Göstericiler insanlık düşmanı ideolojik saplantılara ve insanları yerli ve yabancı olarak bölen politikalara karşı mücadelenin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Dinos Ayomamitis Aşırı Sağa, Faşizme ve Irkçılığa Karşı İttifak adına yaptığı konuşmada ırkçılığın etnik kökene, ırksal kökene, cinsel yönelime, istihdam durumuna göre yapılan her türlü ayrımcılık olduğunu belirterek, böylesi ayrımcılıkların kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı ve binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan soykırım suçunun temelinde de ırkçılık olduğunu söyledi. Son yıllarda Kıbrıs’ta da ırkçı saldırıların arttığına işaret eden Ayomammitis bu saldırıların sadece cezasız kalmadığını, aynı zamanda hükümettekilerin, Neo-Nazi ELAM ile işbirliği içerisindeki belirli siyasal güçlerin, medyanın bir bölümünün nefret söylemleriyle de teşvik edildiğini ifade etti.

Aşırı Sağa, Faşizme ve Irkçılığa Karşı İttifak’ta yer alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmekler Sendikası adına KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve Kıbrıs'taki Filistinliler adına Adnan Masri de konuşma yaptı. Ayrıca Filistinli Marwan Makhu da bir şiir okudu.