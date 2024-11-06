İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
İran'da 4 kişi, İsrail adına casusluk suçundan idama mahkum edildi.
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İran'da 4 kişi, İsrail adına casusluk suçundan idama mahkum edildi.
İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinin Devrim Mahkemesi, İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 4 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.
İdama mahkum edilenlerden 3'ünün 27 Kasım 2020'de Tahran'da nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastta da rol sahibi oldukları aktarıldı.
Söz konusu mahkumların kimlik bilgileri paylaşılmadı.
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