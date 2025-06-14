İran ile İsrail’in karşılıklı saldırıları gece boyunca sürdü

Tatar “halkımız müsterih olsun, bizler görevimizin başındayız” açıklamasında bulundu

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları gece boyu aralıklarla devam ederken, İran’dan İsrail’e atılan füzeler, Kıbrıs’ın doğusundan da görüldü.

İskele ve Karpaz bölgesindeki bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşarak “savaş burnumuzun dibinde” diye kaygılarını ifade ederken füzelerin etkisiyle gökyüzünü duman kaplaması da dikkat çekti.

İsrail gece yarısı Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. İran da Tel Aviv ve çevresini balistik füzelerle hedef almaya devam etti.

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

Tatar’dan sosyal medyada açıklama

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, gece Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik füzelerinin ülke semalarından çıplak gözle izlendiğine işaret ederek “Askeri yetkililerimizle gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının Türkiye Cumhuriyeti için stratejik ortaklığı ve Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği ve bekası için önemini bu gece yaşananlar bizlere bir defa daha gösterdi.” dedi.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteği, adamızda barışın ve huzurun teminatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın varlığı sadece ve sadece barış içindir. Halkımız müsterih olsun, bizler görevimizin başındayız.” İfadelerine de yer verdi.