Instagram ve Facebook'a erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı.

Instagram Facebook'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar giriş yapılamaması, ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade etti.

Downdetector'e göre 19 Temmuz Pazar güncel verilerinde de saat 10.42 itibarıyla Facebook erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.

Saat 10.52 itibarıyla ise Instagram üzerinde çökme sorunları yaşanmaya başladı ve kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenilenmemesi hatalarıyla karşılaşmaya başladı.