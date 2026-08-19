İngiltere, Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşıyıcı annelik ve tüp bebek uygulamaları için seyahat uyarısını güncelledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’a seyahat edecek İngiliz vatandaşlarına yönelik tavsiyelerini, Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşıyıcı annelik ve doğurganlık tedavilerine ilişkin yeni uyarılar ekleyerek güncelledi.

Cyprus Mail’in haberine göre, vakalardan etkilenen çocukların büyük bölümünün İngiliz vatandaşı olduğu belirtilirken, ailelerin kendilerinin seçtiği donörlerin kullanılmadığından şüphelendiği aktarıldı.

“Kuzeyde yasal çerçeve bulunmuyor”

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından güncellenen seyahat tavsiyesinde, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin taşıyıcı annelik düzenlemelerine müdahil olamayacağı belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyinde taşıyıcı anneliğe ilişkin farklı uygulamaların bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgelerde taşıyıcı anneliğin yalnızca kadının tıbbi nedenlerle gebeliği sürdüremediği durumlarda mümkün olduğu, tedavi başlamadan önce mahkeme onayının gerektiği ve taşıyıcı anneye maddi ödeme yapılamayacağı kaydedildi. Gerekli izinler olmadan sürecin yürütülmesi halinde ebeveyn adayları ile kliniklerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyi için ise daha sert uyarılara yer verildi. İngiliz hükümeti, kuzeyde taşıyıcı annelik uygulamalarını düzenleyen bir yasal çerçevenin bulunmadığını ve kliniklerin düzenlemeye tabi olmadığını belirterek, bu nedenle taşıyıcı annelik sürecinin risk taşıdığı uyarısında bulundu.

Ebeveynliğin devri ve doğum belgesi uyarısı

İngiltere’nin seyahat tavsiyesinde, taşıyıcı annenin doğumun ardından otomatik olarak ebeveynlik sorumluluğuna sahip olması nedeniyle yasal ebeveynliğin devrinin karmaşık olabileceğine dikkat çekildi.

Doğum belgelerinin alınmasında da sorunlar yaşanabileceği ve işlemlerin uzun sürebileceği belirtilirken, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlayabileceği yardımın sınırlı olduğu kaydedildi.

İngiliz vatandaşlarına, herhangi bir taşıyıcı annelik sürecine başlamadan önce hastane ve klinikleri ayrıntılı şekilde araştırmaları, güvenilir ve güvenli olduklarından emin olmaları ve hem İngiltere’de hem de Kıbrıs’ta uzman hukukçulardan görüş almaları tavsiye edildi.

“Çocuklar otomatik olarak İngiliz vatandaşı olmuyor”

Açıklamada, taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen çocukların otomatik olarak İngiliz vatandaşlığı hakkı kazanmadığı da vurgulandı.

Kıbrıs’ta taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen bir çocuğun İngiltere’ye götürülebilmesi için seyahat öncesinde çocuk adına tam İngiliz pasaportu başvurusu yapılması gerektiği belirtildi. Başvuru sürecinin uzun zaman alabileceği, destekleyici belgelerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki makamlar tarafından düzenlenmesi halinde ise İngiltere’nin buradaki makamları tanımaması nedeniyle işlemlerin daha da uzayabileceği ifade edildi.

Tüp bebek tedavilerine de uyarı

İngiliz hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki doğurganlık ve tüp bebek tedavileri konusunda da vatandaşlarını uyardı. Kuzeydeki kliniklerin İngiltere’deki kliniklerle aynı şekilde düzenlenmediğine işaret edilerek, tedavi öncesinde kapsamlı araştırma yapılması tavsiye edildi.

Seyahat tavsiyesinde ayrıca, Kıbrıs’ın kuzeyindeki makamların İngiliz mahkemelerinin kararlarını uygulamadığı ve İngiltere’de mahkeme kararına konu olan çocuklarla ilgili bilgileri İngiliz Yüksek Komiserliği ile paylaşmadığı belirtildi. İngiliz hükümeti, bu nedenle Yüksek Komiserliğin söz konusu çocukların korunmasını güvence altına alamayacağını kaydetti.