"CTP bugün yapılanların hiçbirini yapmayacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ekonomi ve kamu yönetimine ilişkin uygulamalarına tepki gösterdi, CTP'nin iktidara gelmesi halinde farklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahali, kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını, ülkenin borç yükünün her geçen gün arttığını ve vatandaşların sorunlarının büyüdüğünü söyledi. Hükümete yönelik eleştiriler yerine CTP'nin iktidara geldiğinde ne yapacağının sorgulanmasına da tepki gösteren Şahali, "CTP bugün yapılmakta olanların hiçbirini yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Şahali, CTP'nin iktidarında kesinleşmiş vergi borçlarında indirime gidilmeyeceğini, kamu maliyesinde tasarruf anlayışının hâkim olacağını ve gereksiz harcamalara son verileceğini belirtti.

Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere af uygulanmayacağını ifade eden Şahali, kamu istihdamında liyakat ilkesinin esas alınacağını söyledi. Yargı bağımsızlığına da vurgu yapan Şahali, kesinleşmiş hapis cezalarının bağışlanmayacağını ve mahkeme kararlarına müdahale edilmeyeceğini dile getirdi.

CTP'nin mevcut yönetim anlayışından tamamen farklı bir politika izleyeceğini yineleyen Şahali, "CTP bugün yapılmakta olanların hiçbirini yapmayacak" dedi.