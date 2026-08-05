Havva Malyalızade güzel sanatlar alanında Hollanda’da 'en iyi mezunlar' arasında

Hollanda’da güzel sanatlar fakültesinden bu yıl mezun olan Kıbrıslı Türk Havva Malyalızade’nin eserleri, prestijli bir galeri olan Galerie Ron Mandos’un uzun yıllardır sürdürdüğü ‘En İyi Mezunlar Sergisi’ne seçildi.

AKI ArtEZ Sanat ve Tasarım Akademisi'nden mezun olan Havva Malyalızade, eserlerinde özellikle Kıbrıs Türk kadınlarının ne gibi zorluklardan geçtiklerini anlatarak dünyaya Kıbrıs Türk toplumunun sesini özellikle kadınların penceresinden duyurmaya çalıştığını kaydetti.

Galeri, Havva Malyalızade'nin eserlerini tanıtırken, “En iyi mezunlar 2026 kapsamında Havva, hafızayı, yerinden edilmeyi ve ailesindeki kadınların kuşaklar boyunca taşınan hikâyeleri ele alan bir dizi resim sunuyor. Havva’nın çalışmaları, sanatseverleri ev, aidiyet ve göçün geride bıraktığı izler üzerine düşünmeye davet ediyor” ifadelerini kullandı.