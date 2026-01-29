İncirli: Üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Narenciye Üreticileri Birliği başkanı Ali Alioğlu’nu ve beraberindeki heyeti kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, üretimdeki sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, narenciye üreticilerinin taleplerini dinleyerek üretime verdikleri önemi vurguladı. CTP’nin emekçinin partisi, üretimin de esas mesele olduğunu belirten İncirli, “Narenciye bizim için çok önemli. Dünya’nın en kaliteli mandorasına sahibiz ve mandoranın hak ettiği değere satılması için devlet üzerine düşeni yapmalı” dedi. Süreç içerisinde birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini ve üreticinin sorunlarını gündeme taşıdıklarını dile getiren İncirli, üretimde olduğu gibi diğer bütün alanlarda da sorunlar yaşandığına dikkat çekti. CTP Genel Başkanı İncirli, yaşanan bütün sorunların temelinde hükümet olduğunu belirterek bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. “Üretimde olduğu gibi diğer bütün konularda çalışmalarımıza başladık” diyen İncirli, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Narenciye Üreticileri ise bölgede yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları eylemler hakkında bilgi verdi. Tarım Bakanlığı bünyesinde narenciye ile ilgili bir birim olmamasının ciddi bir eksik olduğunu söyleyen üreticiler, taleplerinin ilgili birimin kurulması ve Cyprufex’in etkili çalışması olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Filiz Besim, Salahi Şahiner, Fide Kürşat, MYK üyesi Murat Şenkul ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.