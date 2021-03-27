“İlhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’nın ‘Türkiye’ye ilhak söylemine tepki gösterdi.

Akansoy, “Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar.” dedi.

‘Türkiye’ye ilhak’ söylemine tepki gösteren Akansoy, sosyal medyadaki paylaşımında şu yorumu yaptı:

“Birileri, federasyon yerine Türkiye’ye ilhak olalım diye açıklama yapmış.

UBP’nin derin elemanı, müdahale operasyonlarının koordinatörü, Tatar’ın vazgeçilmezi olan bu kişinin BRTK’nın başında olması başlı başına büyük bir toplumsal zaafiyettir

Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar. Haysiyetsizlik.

Ama..

O kadar kolay değil !”