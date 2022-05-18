“İlerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacağız”

ÜstEl Hükümeti'nin Başbakanı Ünal Üstel, “ilerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacaklarını” söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup genci kabul etti.

Meclis’te yer alan kabulde konuşan Üstel, ülkede sorunlar olduğunun bilinciyle davrandıklarını ifade etti.