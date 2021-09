İki toplumlu STARTUP programına başvurular 17 Eylül'e kadar açık olacak

Dijital araçlar ve canlı etkinliklerden oluşan hibrit bir platform vasıtasıyla Kıbrıs’ın tümünü kapsayan bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan, ödüllü bir toplumlar arası sosyal girişim olan CyprusInno tarafından yapılan açıklamada, adanın dört bir yanından başarılı girişimci ve iş dünyası liderlerini erken evre kurucularını (ya da yalnızca bir fikri olan kişiler) ile yapılandırılmış mentörlük çerçevesinde bir araya getirerek başarılı şekilde büyümeleri ve fikirlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına imkân vermeyi amaçlayan, canlı ve sanal etkinliklerden oluşan hibrit bir program olan Startup Mentörlük Programı’na 3’üncü tur başvuruların açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“yalnızca yeni bir fikri olan veya hâlihazırda bir startup işleten, 18-35 yaş arasındaki genç yenilikçiler herhangi bir evrede programa başvuruda bulunabilirler. Toplumsal ya da çevresel bir meseleyi ele alan başvuru sahiplerine öncelik verilecektir. Tüm başvurular seçim için değerlendirilecektir ve başvuru sürecine katılım tamamen ücretsizdir. Startup Mentörlük Programı’na kabul edilen başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen konulara erişimi olacaktır:

Altı ay süreyle başarılı girişimci ve profesyonellerden liderlik ve inovasyon, dijital pazarlama ve sosyal medya, fikir sunumu ve fon oluşturma, iş modeli planlama, startuplara özgü yasal konular, sosyal etki ölçümü, veri/analitik, finans ve muhasebe, stratejik planlama ve proje yönetimi ve yeşil hat ticareti konularında bire bir uzman mentörlük hizmeti Ön ihtiyaç değerlendirmesiyle başlayan ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre mentör eşleştirilmesiyle devam eden yönlendirilmiş girişimcilik gelişimi The Base by CyprusInno inovasyon merkezinde ücretsiz ofis/ortak çalışma alanı ve networking fırsatları Başvurular an itibariyle https://cyprusinno.com/mentorship/ adresinde açılmıştır ve son başvuru tarihi 17 Eylül 2021, 11.59 EEST’dir.

Startup Mentörlük Programı; CyprusInno organizasyonuyla, The Base by CyprusInno ev sahipliğinde ve Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiserliği’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir ve Mart 2022 itibariyle tamamlanacaktır.”