Saksafonda Katerina Parpouna ve piyanoda Michalis Hillides’den keyifli resital

Murat OBENLER

2026 yılının ilk yarısında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu 1960 yılından itibaren ilk kez böylesi güçlü bir ulusüstü politik ve ekonomik birliğin başkanlığı görevini üstlenecek. Kıbrıs Cumhuriyeti her alanda 2026 yılının ilk yarısında yürüteceği Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı görevine hazırlanırken kültür-sanat alanında da bunun uygulamaları görülüyor. 17 Aralık Çarşamba gecesi Lefkoşa Surları üzerindeki Melina Merkouri Hall’da yer alan Saksafon ve Piyano Resitali, Windcraft Loud organizasyonunda Hollanda’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin destekleriyle ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığını 2026'da alacak olmasının hazırlıkları çerçevesinde yapıldı. Resitalde saksafonda Katerina Parpouna ve piyanoda Michalis Hillides bir saatlik sahne performanslarında E.Bozza, P. Iturralde, A.Piazzolla, C.Debussy, F.Chopin ve J.Williams gibi bestecilerin eserlerini icra ettiler.

Geceye evsahibi Hollanda Büyükelçisi yanında Çekya ve Polonya’nın Kıbrıs Büyükelçileri ve Kıbrıstaki İspanya Büyükelçiliğinden temsilciler katılırken resitali farklı milletlere mensup müzikseverler takip etti. Genç ikili büyük bir uyum içinde gerçekleştirdikleri başarılı sahne performanslarıyla alkış alırken tekrardan sahneye gelerek bir de bis yaptılar.

Gecenin açılışında Windcraft Loud adına Elli Michael ve Hollanda Krallığının Kıbrıs Büyükelçisi Wouter Plomp birer konuşma yaptı. Büyükelçi Plomp bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerde adeta toprağa yeni tohumlar serptiğini kaydederek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığını 2026'da alacak olmasının ada için çok önemli olduğunu ve AB üyesi Hollanda’nın AB üyesi Kıbrıs ile ilişkilerini bu dönemde de sürdüreceğini ifade etti.