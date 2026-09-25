“İki toplumlu iş birliğini gerilettiysek özür dileriz”

Cyprus Forum, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un törenden çekilmesine yol açan unvan tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Forum, yıllardır iki toplum arasındaki diyaloğun açık tutulması için çalıştığını ve kamuoyunda konuşulmayan zor konuları dahi gündeme taşıdığını belirtti.

Açıklamada, Prountzos ile Harmancı’nın son iki yılda Cyprus Forum’a birlikte katıldığı hatırlatılarak, “Geçmiş iki yılın her birinde Sayın Prountzos ve Sayın Harmancı Forum’da birlikte yer aldı ve çok önemli mesajlar verdi” denildi.

“Harmancı’ya davetimizi geri çekmemiz söz konusu değildi”

Bu yıl bir siyasi partinin, Harmancı’ya yapılan davetin geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada, Forum’un buna karşı tutumu şöyle aktarıldı:

“Bu yıl bir siyasi partinin açıklamasında Sayın Harmancı’ya yönelik davetimizi geri çekmemiz istendi. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti.”

Bununla birlikte konferansın internet sitesinde yayımlanan ve henüz nihai olmayan programda Harmancı için kullanılan unvanın Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Forum, internet sitesindeki programın konuşmacıların kendileri tarafından sağlanan bilgilere dayandığını belirtti.

Yaşanan gelişmenin ardından Harmancı için Prountzos ile yaptığı son görüşmelerde kullanılan unvana geçildiği ve konunun çözülmesi amacıyla iki belediye başkanıyla da derhal temasa geçildiği ifade edildi.

Prountzos da Harmancı’yla dayanışma için çekildi

Cyprus Forum, daha sonra Harmancı’dan törene katılmayacağını bildiren bir mektup aldıklarını açıkladı. Prountzos’un da Harmancı ile dayanışma göstermek amacıyla törenden çekildiğini bildiren bir mektubu bugün Forum’a gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, “Her ikisinin kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz” denildi.

Barış ve demokrasi ödülleri verilecek

Forum, Barış ve Demokrasi Ödülü’nün üst üste üçüncü kez barış ve demokrasiye katkılarından dolayı bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk’e verileceğini bildirdi. Ölüm sonrası verilen ödüllerin, organizatörler tarafından ödül sahiplerinin temsilcilerine sunulacağı belirtildi.

Cyprus Forum ayrıca 50’den fazla oturumda geniş bir yelpazedeki siyasi konuları ele alacak 220 konuşmacıya teşekkür ederek, tartışmalardan yararlı önerilerin ortaya çıkmasını umduklarını kaydetti.

“Kapımız açık kalmaya devam edecek”

Açıklamanın sonunda iki toplum arasındaki diyaloğun sürdürülmesi konusundaki kararlılık vurgulandı:

“Kapımız açık kalmaya devam edecek. Her zor konuda tüm tarafları aynı masada oturmaya ve çözüm aramaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”

Forum, yaşananların iki toplumlu iş birliğine zarar vermiş olabileceğini de kabul ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Eylemlerimiz, derinden inandığımız iki toplumlu iş birliğini gerilettiyse özür dileriz. Aynı yönde, daha da büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”