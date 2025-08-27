İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 yaralı

Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Filiz Gülcan Yalçın’ın (K-53) yönetimindeki TRL 961 plakalı araç, dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçti ve karşı yönden gelen Taylan Gülpınar’ın (E-28) kullandığı RL 814 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile TRL 961 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hanife Şenal (K-39) ve Elif Cankaya (K-30) yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.