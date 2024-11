“Hükümet, sendikaları itibarsızlaştırmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz”

Hüseyin ÖZNARIŞCI

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Toplu İş Sözleşmesi konusunda Meclis’e sunduğu yasa önergesinin gündemden kalkması gerektiğini söyleyerek, “TİS ile sendikacılık yapan bunu hiçbir sendika bunu kabul edemez” dedi, bu konuda mücadele vermekten kaçınmayacaklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Serdaroğlu, sendikalaşmanın önemine de dikkat çekerek, özel sektörde sendikalaşmanın, ülkedeki kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını ifade etti. Kendilerinin hükümete karşı muhalif bir tavır sergilediğini de hatırlatan Ahmet Serdaroğlu, hükümetin bu yüzden ‘Sarı Sendika’ olarak bilinen kendi yandaşlarını örgütlediğini de vurguladı, “Sarı sendikaların ön plana çıkmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gelinen aşamada hükümetin halka verebilecek bir şeyi kalmadığını da belirterek, bir an önce halkın iradesine başvurulması için bir erken seçimin şart olduğunu ifade etti.

Kamu-İş başkanlığının yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi temsilcisi olan Hür-İş Federasyonu’nun da başkanı olan Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret konusuna da değindi, “Asgari ücrette yaşanan bu kısır döngüyü durdurabilecek tek merci hükümettir” diyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

“Özel sektörde örgütlenmek şart”

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, özel sektörde sendikalaşmanın önemine de değinerek, kendisinin göreve geldiği günden bugüne kadar bu konunun olmazsa olmazı olduğunu söyledi. “Özel sektördeki kötü durumu iyileştiremediğimiz sürece örgütlü olduğumuz işyerlerindeki durumu da iyileştiremeyiz. Bir yerde kötü varken, iyiyi daha iyiye götürmek mümkün değil” diyen Ahmet Serdaroğlu, Özel sektörde örgütlenmenin şart olduğunun altını çizdi. Serdaroğlu, özel sektörde kayıt dışılığın attığını, söz konusu kayıt dışılığın ekonomiye büyük etkisi olduğunu belirterek, özel sektörde sendikalaşmayla birlikte hükümetin piyasayı denetleyebilir duruma geleceğini ifade etti. Serdaroğlu şöyle devam etti: “Hükümet, sendikaları öcüymüş gibi gösterip, sendikalaşmanın önünü geçmeye çalışıyor. Sendikalaşmak ancak Toplu İş Sözleşmesi ile mümkün olabilir. Hükümet, Toplu İş Sözleşmesi’ne tamamen müdahale edilebilecek bir yasa önergesini meclise sundu. Sermaye sahipleri işlerine gelmediği için bunu kabul etmese de, bugün kamudaki verimsizliğinin tek sorumlusu hükümettir. Hükümetin yaptığı yanlış istihdamlar nedeniyle verimlilik düştü. Çünkü işe göre eleman değil, koltuklarda daha fazla oturabilmek için elaman alıyorlar. Bunu sendikalara mal etmek ve sendikaları itibarsızlaştırma yoluna gitmek, tamamen memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür.”

“Sarı sendikaları devreye sokmaya çalışıyorlar”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘Sarı Sendika’ olarak bilinen kendi yandaşlarını örgütlediğini de vurgulayarak, “Sarı sendikaların ön plana çıkmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi. “Biz doğruyu yapmak isteyen sendikayız” ifadelerine yer veren Serdaroğlu, hükümetin doğru yolda yürüdüğü zaman sendikalarla hiç sıkıntı yaşamadığına dikkat çekti, “Hükümet kaynakları doğru bir şekilde kullanmazsa, vergileri toplamazsa tabii ki sendikalar bu haksızlıklara ses verecek” şeklinde konuştu. ‘Sarı Sendika’ konusunda bugüne kadar çok başarılı olunamadığının altını çizen Ahmet Serdaroğlu, “Bu konuda başarılı olamazlar ama biz de mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bir an önce halkın iradesine başvurulmalı”

Ahmet Serdaroğlu, gelinen aşamada hükümetin halka verebilecek bir şeyi kalmadığını da belirterek, bir an önce halkın iradesine başvurulması için bir erken seçimin şart olduğunu ifade etti. “Bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının da bir göstergesidir” diyen Serdaroğlu, hemen her sektörün sıkıntı içerisinde olduğunun altını çizdi, “Meclis Başkanlığı krizi aşılsa bile 2025 yılında bir erken seçim kaçınılmaz olacaktır” dedi. Serdaroğlu şöyle devam etti: “Meclis başkanlığı krizi çözüldü ama Toplu İş Sözleşmesi konusu gündemden kalkmazsa şimdi de bu konuda sendikalarla kavga edecekler. Toplu İş sözleşmesi ile sendikacılık yapan bunu hiçbir sendika bunu kabul edemez, tartışmaz bile… Bu yasanın iyi niyetli bir yasa olduğunu bize hiçbir şekilde anlatamazlar. O yüzden bir an önce halkın iradesine başvurmak gerekiyor” görüşünü paylaştı.

Asgari ücret…

“Bu kısır döngüyü durdurabilecek tek merci hükümettir”

Asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulunan Serdaroğlu, asgari ücretin artmasının elzem bir konu olduğunu söyledi. Esnafın ve sanayicinin durumunu da bildiklerinin altını çizen Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette işveren temsilcilerine çağrıda bulunarak “gelin birlikte hareket edelim” dedi. UBP –DP –YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı konusunda yapması gerekenleri zamanında ve gününde yapmadığını dile getiren Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu, “Hükümet kendi eliyle de enflasyon yaratıyor. Asgari ücreti belirler belirlemez, elektrikte yapılan zam, bir sonraki asgari ücrette enflasyon olarak karşımıza çıkar. Hükümet piyasadaki fiyat istikrarını bir türlü sağlayamıyor. Fiyat istikrarını sağlayabilmesi için Fiyat İstikrar Fonu’nu devreye çalıştırması gerekiyor. Elektrik, tüp gaz ve akaryakıta yaptığı zamları yapmamak için bunları sübvanse etmesi lazım” ifadelerini kullandı. Hükümetin vergileri adaletli bir şekilde toplayamadığını da vurgulayarak, “Hayatın pahalı olduğu bir ortamda ücretleri artırmama gibi bir yaklaşım doğal değil. Ücret artmazsa, asgari ücretli bu zamlar karşısında hayatını idame ettiremeyecek. Bu kısır döngüyü durdurabilecek tek merci hükümettir ama şu anda bunu durduracak bir hükümet karşımızda yok” şeklinde konuştu.