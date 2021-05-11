Hükümet grevi yasakladı, KTAMS ek mesai yapmam eylemi başlattı

Bakanlar Kurulu, KTAMS ve KAMU-SEN’in bu sabah Meclis’te başlattığı grevi yasakladı

Bakanlar Kurulu, sendikaların bu sabah Meclis’te başlattığı grevi 60 gün süre ile yasakladı. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle KTAMS, KAMU-SEN, HAK-SEN ve/veya diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin, hizmetlerin aksamaması için 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren altmış gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(8)3 maddesi gereğince ekte sunulan "2021 Grev Yasağı Cumhuriyet Meclisi Emirnamesi"nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

KTAMS, Hükümet’in Meclis’te başlattıkları grevi yasaklaması nedeniyle ek mesaiye gitmeme kararı alarak ek mesai yapmama eylemi başlattıklarını duyurdu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan açıklamasında, “Hükümet’in Meclis’te başlattığımız grevi antidemokratik bir şekilde yasaklaması nedeniyle Sendikamızın ek mesaiye gitmeme kararı alarak ek mesai yapmama eylemi başlattığını duyururuz” dedi.