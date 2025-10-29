Hristodulidis’ten Kıbrıslı Tük lider Erhürman’a tebrik telefonu
Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede iki lider, karşılıklı iyi dileklerini iletti. Hristodulidis, Erhürman’a yeni görev döneminde başarılar diledi.
İki lider, önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek üzere mutabık kaldı.
