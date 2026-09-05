Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi

Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Elmas Demir'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 5 çocuk annesi Demir'in cenazesi, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunarak memleketi Eskişehir'e getirildi.

Demir için Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İlahiyat Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Demir'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Demir'in eşi ve çocuklarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve yakınları katıldı.

Abbas Demir: Hukuki olarak hakkımızı arayacağız

Cenazesi götürülen kadının eşi Abbas Demir, gazetecilere, gemi kaptanından ve diğer sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ve hukuki olarak haklarını arayacaklarını söyledi.

Eşiyle kazadan önce saat 11.30 sıralarında görüştüğünü kaydeden Demir, "Bana gemiye bindiğini söyledi. 12.30'da aradım fakat haber alamadım. Telefonu denizin ortasında çeken bir telefon. En sonunda yeğenim geldi. Pazardaydım, 'Dayı gemi batmış' dedi, ben ondan haber aldım." dedi.



Cemal Demir: Sarılacak bir toprağı oldu artık

Cemal Demir ise annesinin cenazesini teslim aldıklarını belirterek, son görevlerini yapacaklarını ifade etti.

Annesinin mezarını güllerle süsleyeceklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bize bir mutluluk verdiler. Sesimizi duyurduk, sesimize de karşılık verdiler. Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz bize bu mutlu günümüzü yaşattınız. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz gibi aynı. En azından annemin toprağına sarılacağım. Bana dirisi gelmedi, ölüsü geldi. Ben de söylemiştim, 'Ben dirisini istemiyorum ama ölüsünü verin' bana demiştim. Çok teşekkür ediyorum, annemi bana getirdiler. Sarılacak bir toprağı oldu artık."