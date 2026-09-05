Girne açıklarındaki gemi faciasından sonra görevden alındığı açıklanan Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşarı Öztürk "Görevden alınmadım, istifa ettim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, istifa dilekçesini dün saat 16.30'da Başbakanlığa ilettiğini söyledi.

Öztürk'ün açıklaması şöyle:

İSTİFA

Gemi kazası hepimizin içini yaktı...

Kaza haberini aldığım andan itibaren Girne limana gittim, sonraki 3 gün de orada ve Kriz Masası'nda idim. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere, tüm paydaşlar insan üstü bir gayretle çalıştı ve çalışmaktadırlar. Ben de elimden gelen katkıyı koymaya çalıştım.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, acılı ailelerimize başsağlığı diliyorum.

Kusuru, ihmali olan kim varsa yargılanmalı ama kimseye de yargısız infaz yapılmamalı.

"İstifa etmek bir erdemdir"...

Dün siyasi etik ve nezaket gereği istifa edecegimi bildirmek üzere saat 16.00 gibi sn. Başbakana gittim, bilgi verdim ve saat 16.30'da yazılı istifamı özel kalemine teslim ettim.

Dün akşam ve bugün "görevden alındı " şeklinde haberler yapıldı. Yaşadığımız acılar yanında bunun bir önemi var mı bilmiyorum ama Doğruları paylaşmak ve yazmak da ERDEM olmalı..!