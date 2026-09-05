Ailelerden DNA testi alınıyor

Girne'de meydana gelen gemi faciası kapsamında aranmakta olan yolcuların ailelerinden DNA örnekleri alınmaya başlandı.

Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırlarda bekleyen kayıp yakını ailelerin, Başbakanlık tarafından gönderilen bir minibüsle DNA testleri alınmak üzere hastaneye götürüldüğü gözlemlendi.

Konuyla ilgili Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, “Ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla görsel teşhis ve diğer kimlik tespit yöntemlerinin yanı sıra DNA incelemelerinden de yararlanılacaktır” denildi.

Açıklamada, örnek alımına bugün itibariyle başlandığı belirtildi.