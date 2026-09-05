“Sahil Güvenlik görevini yaptı mı?”

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında yalnızca kaptan, firma, müdür, bakan ve hükümetin sorumluluğunun değil, ilk andaki kurtarma faaliyetlerinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

Sarpten, “Kaptan suçlu, firma suçlu, müdür suçlu, bakan suçlu, hükümet suçlu” ifadelerini kullanarak, farklı sıralamalar yapılsa da söz konusu kişi ve kurumların yaşanan faciaya ilişkin ihmalleri bulunduğunu düşünen çok sayıda insan olduğunu kaydetti.

Ancak yeterince konuşulmayan bir başka konunun bulunduğunu belirten Sarpten, bunun ilk andaki kurtarma faaliyetlerindeki yetersizlik olduğunu söyledi.

Yayınlanan görüntülere dikkat çeken Sarpten, bazı yolcuların camları kırmaya çalışarak içeride kalanları çıkarmaya çalıştığının görüldüğünü belirtti. Sarpten, “Hal böyle iken, ‘Sahil Güvenlik’ ekipleri neden hemen yanı başındaki gemiye yeterli personel ve araç-gereçle ulaşamayıp insanları kurtarmayı başaramadı?” diye sordu.

“Görevleri denizde can ve mal emniyetini sağlamak”

Sarpten, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev tanımına da dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın web sayfasında görevin, “kurulduğu günden itibaren, 24 saat denizlerde bulunarak denizlerde can ve mal emniyetini sağlamak” şeklinde tanımlandığını belirten Sarpten, bu ifadeler ışığında kurtarma sürecinin de mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.

“Belli ki, en başta sıralananlar yanında sahil güvenliğin de bu olayda ihmal ve yetersizliği fazlasıyla var” diyen Sarpten, facianın tüm yönleriyle ele alınması ve özellikle ilk müdahale sürecindeki olası ihmal ve yetersizliklerin araştırılması gerektiğini ifade etti.