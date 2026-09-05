“Gemi tamamen batmadan önce, içindeki insanlara neden ulaşılamadı?”

Avukat Aslı Murat, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan gemi faciasında yalnızca geminin neden battığının değil, tehlikenin ortaya çıkmasının ardından yürütülen kurtarma ve müdahale sürecinin de tüm yönleriyle soruşturulması gerektiğini belirtti.

Murat, hayatını kaybeden Elmas Demir’in eşi Abbas Demir’in, “Saat 1’de gözümle gemiyi gördüm, gemi saat 3’te battı. Allah’ın bir tane kulu bu insanları kurtaramaz mıydı?” şeklindeki sözlerine dikkat çekerek, facianın farklı bir boyutunun daha araştırılması gerektiğini ifade etti.

“Bu beyanla ortaya konan zamanların doğruluğu elbette bütün kayıtlar incelenerek belirlenecektir” diyen Murat, meselenin yalnızca o sırada kimlerin hayatta olduğuna ilişkin bir tartışma olmadığını vurguladı.

Murat, “Gemide bulunan herkesin sağlık durumundan bağımsız olarak, mümkün olan en kısa sürede gemiden çıkarılması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

“Çünkü yaşayan bir insana ulaşmak ne kadar hayatiyse, hayatını kaybetmiş bir kişinin ailesine ulaştırılması da insan onurunun ve yakınlarına duyulan saygının gereğidir” diyen Murat, bu nedenle soruşturmanın yalnızca geminin batış nedenine odaklanmaması gerektiğini kaydetti.

“Müdahale süreci bütün yönleriyle araştırılmalı”

Murat, tehlikenin ortaya çıkmasından geminin tamamen batmasına kadar geçen sürenin ve bu süreçte yapılan müdahalelerin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini belirterek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Geminin tamamen batmasına kadar ne kadar süre vardı?

Bu süre içerisinde gemiye ulaşmak ve gemide bulunanları tahliye etmek için hangi imkânlar kullanılabilirdi?

Bu imkânlar neden kullanılamadı ya da neden yeterli olmadı?

Bugün yürütülen arama ve çıkarma çalışmalarının çok daha zor ve yıpratıcı bir aşamaya geldiğini belirten Murat, “Geçen her gün, yakınlarını bekleyen ailelerin acısını ve yasını daha da ağırlaştırıyor” dedi.

Murat, ihmalin yalnızca facianın meydana gelmesine yol açan süreçte aranamayacağını da vurguladı.

“Facia ortaya çıktıktan sonra yapılanlar, yapılmayanlar ve kaybedilen zaman da sorumluluk zincirinin bir parçasıdır” ifadelerini kullanan Murat, açıklamasını şu soruyla tamamladı:

“Gemi tamamen batmadan önce, içindeki insanlara neden ulaşılamadı?”