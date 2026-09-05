354 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol edilen 2 bin 397 araç sürücüsünden 354’ü çeşitli suçlardan rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 13 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının; "115’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 10’u sigortasız, 17’si emniyet kemeri takmadan, 9’u muayenesiz, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 5’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak" olarak kayda geçti.

Diğer trafik suçlarından ise 158 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.