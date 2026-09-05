Gemi faciasında 132 kişi hastaneye yatırıldı, 4 kişi yoğun bakımda tedavi gördü

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

Üstel, sağ kurtarılan 239 kişinin tamamının hastanelere sevk edildiğini, 132 kişinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığını, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. 5 Eylül itibarıyla hastaneye yatırılan 132 kişiden 131’inin taburcu edildiği, bir kişinin tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakımda hasta kalmadığı açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, facianın ardından Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 21 ambulans ve 63 personelin Girne Limanı’na sevk edildiği, 25 doktor ile 30 hemşirenin olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerin de süreç kapsamında alarma geçirildiği kaydedildi.

239 kişinin tamamı hastanelere sevk edildi

Açıklamaya göre, FİLO JET’te bulunan 267 kişiden sağ kurtarılan 239 kişinin tamamı hastanelere sevk edilerek muayene ve sağlık kontrollerinden geçirildi.

Kurtarılanlardan 132’si ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırılırken, 4 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sağlık çalışmalarında süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığı, kazazedelerin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerin kazazedelere, hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınlarına destek verdiği ifade edildi.

Bir kişinin hastanede tedavisi sürüyor

Üstel’in paylaştığı verilere göre, 5 Eylül itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerine yatırılan 132 kişiden 131’i taburcu edildi.

Bir kazazedenin yatarak tedavisi devam ederken, yoğun bakımda tedavi gören hasta kalmadığı açıklandı.

Üstel, gemi faciasında şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının ise 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü de belirtti.