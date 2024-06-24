“Hizbullah, Kıbrıs’ta bu 4 noktaya saldırabilir”

İsrail medyası, Hizbullah'ın Kıbrıs'ta saldırabileceği dört noktayı listeledi.

İsrail’deki ‘Keshet Medya Grubu'na ait Mako isimli haber sitesinde yayınlanan haberde, Kıbrıs'ın İsrail saldırılarını desteklemesi durumunda Lübnan Hizbullahı’nın vurabileceği dört yer şöyle sıralandı: “Baf'taki Andreas Papandreu hava üssü, Lakadamya’daki Lefkoşa üssü, Trodos’taki kontrol merkezi ve Ağrotur’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü.”

Habere göre, kentin uluslararası havaalanının yakınında bulunan Baf hava üssünün Lübnan kıyılarına uzaklığı 300 km'den az, bu da Hizbullah için sorun teşkil edecek bir mesafe değil. Baf hava üssü, Kıbrıs'ın en büyük ve en merkezi üssü olarak kabul ediliyor; yerel hava kuvvetlerinin ana hava altyapısının yanı sıra birçok iletişim birimine de ev sahipliği yapıyor.

Bir diğer olası hedef ise Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'nın hemen güneyinde bulunan Lakadamya’daki hava üssü. Bu üs, Kıbrıs hava kuvvetlerinin karargahı olarak kabul ediliyor, ancak burada nispeten az sayıda uçak bulunuyor.

Ayrıca adanın merkezindeki Trodos dağlarında bulunan Kıbrıs Hava Kuvvetleri kontrol birimi. Üste kalkış ve iniş pisti bulunmuyor ve uçaklar tarafından kullanılmıyor ancak çok sayıda radar ünitesi ve komuta kontrol sisteminin yanı sıra hava savunma sistemleri de bulunuyor.

Haberde ayrıca, daha önce ABD operasyonları için kullanılmış olan ancak İsrail saldırıları için kullanılmadığı ifade edilen Ağrotur’daki egemen İngiliz üssünden bahsediliyor.

Ancak Cumartesi günü yayınlanan bir haberde İngiliz hükümeti, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin herhangi bir İsrail askeri uçağına veya personeline ev sahipliği yapmadığını söyledi.

Lübnan Hizbullahı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Cuma günü yaptığı açıklamasında İsrail'in kendi silahlarını kullanmasına izin vermesi halinde Kıbrıs'ın hedef haline gelebileceği tehdidinde bulunmuştu.